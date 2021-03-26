Федор Емельяненко посетит финал чемпионата ПФО по MMA в Казани
Боец Федор Емельяненко посетит финал чемпионата ПФО по смешанным единоборствам в Казани. Мероприятие пройдет 28 марта в казанском дворце единоборств «Ак Барс».
«Его визит станет подарком для всех любителей единоборств», — сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.
Отборочные поединки стартовали сегодня. Финал начнется в 15.00 в воскресенье.
Ранее российский боец Емельяненко был госпитализирован в одну из больниц Москвы. Спортсмен находился в клинической больнице №52, которая специализируется на лечении больных коронавирусом.
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