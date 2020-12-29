В Татарстане к условному сроку приговорили мужчину, вырастившего 25 кустов конопли

44-летнего жителя деревни Новый Мусабай Тукаевского района РТ приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года за незаконное культивирование конопли, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Установлено, что с февраля по июнь 2020 года осужденный выращивал коноплю у себя дома, специально оборудовав для этого помещение. В итоге сотрудники полиции изъяли у жителя Тукаевского района РТ 25 кустов указанного растения.

Фото: МВД по РТ (архив)

Мужчина признан виновным в незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства (ч. 1 ст. 231 УК РФ).

В августе на огородном участке жителя Нурлатского района РТ полицейские обнаружили посевы конопли: 440 кустов с признаками культивирования. В высушенном виде масса вещества составила более двух килограмм.



Татьяна Демина