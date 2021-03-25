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В Татарстане прививку от коронавируса сделали 119 478 человек

12:05, 25.03.2021
В Татарстане прививку от коронавируса сделали 119 478 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане прививку от коронавируса сделали 119 478 человек, из них 2 457 за последние сутки. Об этом сообщает Минздрав республики.

Второй компонент вакцины получили 75 720 человек.

Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ).
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.
3. Единый номер 122.
4. При обращении в МФЦ.
5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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