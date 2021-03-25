«Татнефть» заключила инвестсоглашение с Минэнерго о развитии глубокой переработки нефти

ПАО «Татнефть» и Министерство энергетики России заключили инвестиционное соглашение, которое предусматривает строительство четырех технологических установок на Комплексе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ТАНЕКО в Нижнекамске до конца 2026 года.



Соглашение заключено до 1 января 2031 года. Общий объем инвестиций — более 50 млрд рублей. Соглашение предполагает строительство установок замедленного коксования, каталитического крекинга, гидроконверсии тяжелых остатков и изодепарафинизации дизельного топлива (гидроизодепарафинизации), сообщает пресс-служба «Татнефти».

С помощью установок увеличится глубина переработки нефти, что позволит обеспечить выпуск экологичной продукции высокого качества — бензина Евро-6, арктического дизельного топлива, соответствующего как требованиям Евро-6, так и еще более жестким экологическим спецификациям Скандинавии. В соответствии с соглашением будет получена инвестиционная надбавка к возвратному акцизу на нефтяное сырье.

Фото: tatneft.ru

Напомним, на заседании совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина планируется обсудить создание филиала в Республике Казахстан. Мероприятие пройдет 31 марта текущего года.

Маргарита Головатенко