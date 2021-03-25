В Казани директора фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов почти на 32 млн рублей

На 32-летнего директора ООО «Генстрой+» в Татарстане возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов на почти 32 млн рублей, сообщает Следком по РТ.



Следствие считает, что подозреваемый в 2016—2019 годах вносил в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с тремя контрагентами и таким образом уклонился от уплаты налогов на более чем 31,9 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Казани судебные приставы привлекли к административной ответственности (ч. 3 статьи 14.57 КоАП РФ) гендиректора коллекторского агентства за его собственные долги. Материалы дела направили в суд.

Маргарита Головатенко