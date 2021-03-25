В Татарстане утвердили стоимость квадратного метра жилья на сельских территориях

Правительство Татарстана утвердило стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях на 2021 год в республике. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Данный показатель установлен на уровне 29 тысяч рублей. Он используется для расчета размера социальных выплат «на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий».

Ранее в Казани установили стоимость одного квадратного метра жилья на IV квартал 2020 года для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение квартир.