Крымские водозаборы отдадут застройщику из Татарстана

Казанское госпредприятие «Татинвестгражданпроект», строящее на территории заповедного Форосского парка в Крыму детский спортлагерь «Ак Барс», назначили главным проектировщиком реконструкции трех водозаборов на полуострове. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Совмин Республики Крым.



Проектировщика назначил глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее в республике был запущен водозабор, который должен обеспечивать Симферополь дополнительными 10 тыс. кубометров воды каждый день. Его построили всего за четыре месяца вместо положенных по проекту 15, его стоимость — 1,7 млрд рублей. Однако работать «на полную» он начнет не раньше, чем летом.

Ранее «Реальное время» сообщало, что известный скульптор, заслуженный деятель искусств Татарстана Махмут Гасимов приступил к воссозданию памятника герою обороны Севастополя лейтенанту Александру Терлецкому. Бюст будет установлен на месте ранее утраченного памятника, в рамках работ по благоустройству Форосского парка в Крыму. Планируется, что это произойдет 28 мая, в День пограничника.

Маргарита Головатенко