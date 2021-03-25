Из Казани до аэропорта начнут курсировать дополнительные поезда

В субботу, 27 марта, из Казани до казанского аэропорта начнут курсировать дополнительные поезда. Это связано с церемонией вручения музыкальной премии, которая проходит в выставочном центре «Казань Экспо».

Поезд №7604 сообщением Казань — Аэропорт отправится в 16:07, прибудет к месту назначения в 16:27.

Обратный поезд №7605 сообщением Аэропорт — Казань отправится в 22:00, прибудет в 22:17.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Поезда будут следовать без промежуточных остановок, сообщается на сайте мэрии Казани.

В январе стало известно о запуске четырех новых туристических маршрутов из Казани на электричках. На этом транспорте можно будет отправиться в тур «Путешествие в лесную сказку» по маршруту Казань — Арск, где можно посетить резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы в селе Новый Кырлай. Также планируется открытие горнолыжного тура «Чекерил» по маршруту Казань — Кукмор, турпоездки в Сабинский район (маршрут Казань — Шемордан) и в Вятские Поляны.



Татьяна Леухина