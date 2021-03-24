В Татарстане осудят мужчину, задолжавшего 700 тысяч рублей по алиментам

45-летнего жителя Рыбно-Слободского района обвиняют в неуплате средств на содержание детей — всего по алиментам он задолжал 700 тысяч рублей, сообщает прокуратура Татарстана.



По версии дознания, мужчина не содержал детей с августа 2017 года, хотя обязан был выплачивать третью часть своего заработка. От этой обязанности он уклонился. Вину мужчина полностью признал, уголовное дело направлено в Рыбно-Слободский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, за неуплату алиментов в Бугульме суд отправил 32-летнюю мать двоих детей в колонию на четыре месяца. Женщину ранее ограничивали в родительских правах.

Маргарита Головатенко