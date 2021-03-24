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В России выявили 8 861 новый случай коронавируса

11:13, 24.03.2021
В России выявили 8 861 новый случай коронавируса
Фото: Максим Платонов

За последние сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 8 861, до 4 483 471, сообщили в оперативном штабе. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,2%.

Умер за сутки 401 человек, всего 96 219. Условная летальность заболевания увеличилась до уровня 2,15%.

За сутки выписали по выздоровлению от коронавируса 10 355 человек. В целом уже выздоровели 4 098 400 человек. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 91,4% от общего числа заразившихся.

ОбществоМедицина
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