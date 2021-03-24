Участники «Школы 21» от Сбера ознакомились с командами министерства цифрового развития Республики Татарстан

Фото: пресс-служба Сбера

Команда министерства цифрового развития Республики Татарстан провела серию встреч с участниками инновационной школы программирования от Сбера — «Школа 21», по итогам которой участников пригласят на стажировку.

Накануне министр цифрового развития Республики Татарстан Айрат Хайруллин посетил «Школу 21», где пообщался с обучающимися ведущей школы программирования от Сбера. На встрече министр рассказывал о том, чем занимается цифровая команда министерства, познакомил с главными ИТ-проектами ведомства и объяснил, почему в государственных структурах очень востребованы ИТ-специалисты. Кроме того, Айрат Хайруллин пригласил ребят стать частью команд министерства и отметил, что в ведомстве всегда ждут энергичных, увлеченных специалистов.

В ходе проведенных встреч специалисты цифровой команды рассказали участникам «Школы 21» о главных ИТ-проектах цифрового министерства, о разрабатываемых цифровых платформах, маркетплейсах услуг и о том, как в целом выстраивается работа ИТ-сектора в структуре государственного управления.

Также ребята познакомились с деятельностью Центра цифровой трансформации и Центра информационных технологий, узнали о технологических стеках и даже побывали на экскурсиях в офисах центров.

Перед учениками «Школы 21» выступили Уполномоченный по технологиям искусственного интеллекта в Татарстане Булат Замалиев, заместитель руководителя — главный архитектор ЦЦТ Андрей Шиллинг, заведующий сектором — руководитель портфеля проектов ЦЦТ Артур Гуров, начальник управления разработки и развития государственных цифровых сервисов ЦИТ Максим Кузнецов.

«Возрастающая роль цифровых технологий в обществе требует от органов власти оперативного вхождения в эти процессы и максимального участия в них. Поэтому сегодня ИТ-кадры весьма востребованы в государственных учреждениях. Но будем честны, не все стремятся работать в «госухе». В рамках встреч с ребятами мы постарались развеять все эти мифы и предубеждения. Спасибо руководству «Школы 21» за возможность проведения подобной программы», –отметил HR-директор ЦЦТ Константин Черников.

Напомним, «Школа 21» работает в Казани второй год. За это время в «Школу 21» было подано более 120 тысяч заявок, а 2 300 абитуриентов приняли участие в «бассейнах». В настоящее время продолжается летний набор участников: ближайший «бассейн» — отборочный интенсив — пройдет 21 июня. Зарегистрироваться на него можно до 1 мая по ссылке: https://clck.ru/TYdB3. Стать участником «Школы 21» может любой человек в возрасте от 18 лет.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»