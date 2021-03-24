Семью соципотечников в «Солнечном городе» в Казани могут выселить из-за упрямства и недоразумения

Недоразумение и упрямство завели в тупик начавшиеся 11 лет назад взаимоотношения Госжилфонда при президенте РТ и семьи заемщиков Шошокиных из «Солнечного города». По мнению главы семейства, фонд допустил ошибку в расчете графика платежей по их льготному жилищному займу.



Суммы по сегодняшним меркам смешные. Квартира в «Солнечном городе» 11 лет назад была приобретена Шошокиными за 1,8 млн рублей. Были внесены частично собственные средства (190 тыс. рублей), частично — помогла госсубсидия по программе «Молодая семья» (754,6 тыс. рублей), а на недостающие 794,6 тыс. был оформлен займ в ГЖФ под 12,9% годовых на 20 лет — до 2029 года. С последним и возникли сложности.

— Мы вносили платежи точно в соответствии с тем графиком, который мы подписывали и имели на руках. Однако, запросив в 2014 году акт сверки, с удивлением обнаружили, что мы должны ГЖФ порядка 400 тысяч рублей. Суммы, указанные в этом акте, не соответствовали тем, что значились в графике, который был у нас на руках. Мы неоднократно обращались в ГЖФ для урегулирования возникших неверных начислений, но Фонд игнорировал наши обращения. В 2018 году мы самостоятельно сделали расчет задолженности по графику и полностью его оплатили, — утверждает Шошокин.



По мнению фонда, Шошокины являются злостными неплательщиками соципотеки и должны полностью погасить долг или освободить жилплощадь. Суд принял доводы ГЖФ о том, что «от ответчиков на договор займа поступили денежные средства в размере 448 258 руб. 28 коп., из которых 168 870 руб. 77 коп. направлено на оплату начисленных процентов, 279 387 руб. 51 коп. — в счет погашения основного долга.<...> Просроченная задолженность по основной сумме займа составляет 114 599 руб. 67 коп., процентам по условиям договора (12,9%) — 147 590 руб. 56 коп.». Также придется выплатить неустойку — до 100 тыс. рублей.

Попытки Шошокиных доказать, что они подписывали и соблюдали другой график платежей, нежели представленный ГЖФ на суде, успеха не возымели.

В соответствии с положениями договора займа ГЖФ также начислил Шошокиным 913 105 руб. 23 коп. неустойки за нарушение сроков возврата займа, но снизил сумму требования «с учетом разумности» до суммы основного долга, то есть до 114 599 руб. 67 коп. Суд, однако, еще уменьшил размер неустойки — до 100 тыс. рублей.

Ольга Плешкова