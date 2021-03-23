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В городском дворце детского творчества им. А. Алиша в Казани пройдут реставрационные работы

18:59, 23.03.2021
В городском дворце детского творчества им. А. Алиша в Казани пройдут реставрационные работы
Фото: instagram.com/okn.tatarstan

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия согласовал проектную документацию на проведение ремонтно-реставрационных работ в здании Городского дворца детского творчества им. А. Алиша в Казани. Об этом сообщается на странице ведомства в Instagram.

Проектом предусмотрены масштабные ремонтно-реставрационные работы по фундаменту, фасадам здания, интерьерам, крыше и чердачному перекрытию. Была проведена историко-культурная экспертиза. Все работы будут вестись под обязательным авторским надзором.

Комплекс общей площадью 4725 квадратных метров построили в 1960 году. Здание построено в стиле неоклассицизма.

Вчера стало известно, что в Казани по адресу: улица Подлужная, дом 49, где располагается объект культурного наследия — «Городская усадьба», начнутся противоаварийные работы.

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