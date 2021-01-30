Бердыев вошел в топ-30 лучших тренеров мира, Слуцкий — 190-й

Аналитический футбольный сайт Clubelo обнародовал рейтинг лучших тренеров мира, составленный по алгоритму американского профессора физики Арпада Эло.

Таблицу возглавил испанский специалист Хосеп Гвардиола, имеющий рейтинг в 2 173 балла. Тренеру «Манчестер Сити» немного уступают Диего Симеоне («Атлетико») и Жозе Моуринью («Тоттенхэм»). В пятерку также вошли Юрген Клопп («Ливерпуль») и Ральф Рангник (без клуба).

Лучший среди российских тренеров — Курбан Бердыев. Экс-наставник «Рубина» и «Ростова» находится без клуба с лета 2019-го года, но все равно занимает 27-е место с общим рейтингом в 1 858 баллов. Столько же очков рейтинга имеют итальянцы Вальтер Маццарри и Роберто Манчини.

Курбан Бердыев. Фото: rubin-kazan.ru

В топ-40 попал Юрий Семин, а нынешний тренер «Рубина» Леонид Слуцкий занимает лишь 190-ю позицию.

Напомним, ранее Курбан Бердыев подробно объяснил причины провального выступления российских клубов в еврокубках.