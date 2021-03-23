В Татарстане подтверждено еще пять случаев смерти от коронавируса

В Татарстане подтверждено еще пять летальных случаев от коронавируса. Об этом сообщает республиканский оперштаб.

От инфекции скончались двое мужчин 1940 и 1952 годов рождения, а еще три женщины 1942, 1947 и 1951 годов рождения.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. По состоянию на 23 марта в республике зарегистрировано 407 летальных случаев.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера от коронавируса скончались четверо татарстанцев.

Ранее сообщалось, что в мире растет количество случаев заболеваемости COVID-19 пятую неделю подряд. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, подчеркнув, что рост смертности от вируса также вызывает беспокойство.

Маргарита Головатенко