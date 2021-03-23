В Татарстане подтверждено еще пять случаев смерти от коронавируса
В Татарстане подтверждено еще пять летальных случаев от коронавируса. Об этом сообщает республиканский оперштаб.
От инфекции скончались двое мужчин 1940 и 1952 годов рождения, а еще три женщины 1942, 1947 и 1951 годов рождения.
Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. По состоянию на 23 марта в республике зарегистрировано 407 летальных случаев.
Вчера от коронавируса скончались четверо татарстанцев.
Ранее сообщалось, что в мире растет количество случаев заболеваемости COVID-19 пятую неделю подряд. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, подчеркнув, что рост смертности от вируса также вызывает беспокойство.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым