Банк ЗЕНИТ предлагает клиентам оформить ИИС «Премиум»
Банк ЗЕНИТ предлагает оформить договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) «Премиум» от партнера ООО «УК «Альфа-Капитал». Новый продукт собран на облигациях и акциях крупнейших российских компаний. Одной из основных составляющих портфеля ценных бумаг являются акции ПАО «Татнефть».
По условиям продукта, клиент может оформить договор ИИС на сумму от 50 тыс. рублей в офисах банка. Договор заключается на три года и автоматически пролонгируется. ИИС можно пополнять ежегодно от 1 тыс. до 1 млн рублей.
Помимо дохода от инвестиций, ИИС позволяет получить ежегодный налоговый вычет от государства в размере 13% от суммы взноса (до 52 тыс. рублей в год) либо освобождение инвестиционного дохода от налогообложения при закрытии ИИС через три года.
Более подробную информацию о продукте можно получить на сайте банка.
Справка
ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина является ключевым акционером. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX («Эксперт РА»)]. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».
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