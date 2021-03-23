Банк ЗЕНИТ предлагает клиентам оформить ИИС «Премиум»

Банк ЗЕНИТ предлагает оформить договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) «Премиум» от партнера ООО «УК «Альфа-Капитал». Новый продукт собран на облигациях и акциях крупнейших российских компаний. Одной из основных составляющих портфеля ценных бумаг являются акции ПАО «Татнефть».

По условиям продукта, клиент может оформить договор ИИС на сумму от 50 тыс. рублей в офисах банка. Договор заключается на три года и автоматически пролонгируется. ИИС можно пополнять ежегодно от 1 тыс. до 1 млн рублей.

Помимо дохода от инвестиций, ИИС позволяет получить ежегодный налоговый вычет от государства в размере 13% от суммы взноса (до 52 тыс. рублей в год) либо освобождение инвестиционного дохода от налогообложения при закрытии ИИС через три года.

Более подробную информацию о продукте можно получить на сайте банка.



Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»