Няню-убийцу, обезглавившую ребенка, депортируют из Казани в Узбекистан

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Стало известно, что няню из Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, которая в 2016 году отрезала голову 4-летней подопечной, депортируют на родину после окончания лечения в психиатрической больнице.

По данным Daily Storm, в МВД приняли решение о нежелательном пребывании и проживании женщины на территории России. Ее вышлют из страны после окончания принудительного лечения.

Точное местонахождение Бобокуловой не называется ввиду медицинской тайны, однако, по слухам, она находится в Казани.

Напомним, что Бобокулова была задержана 29 февраля 2016 года у одной из станций московского метро. Женщина около часа ходила в районе метро с головой ребенка в руках. Позже выяснилось, что женщина работала няней. Она убила ребенка, подожгла квартиру и ушла. Бобокулову подозревали в связи с экстремистами. В марте появилась информация, что психиатрическая экспертиза поставила ей диагноз «шизофрения».

Ольга Плешкова