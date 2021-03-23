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УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/4 финала Еврокубка

05:54, 23.03.2021
УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/4 финала Еврокубка
Фото: vk.com/unicsbasket

УНИКС обыграл дома краснодарскую команду «Локомотив-Кубань» (94:88) в первом матче 1/4 финала Еврокубка по баскетболу.

Решающий задел казанцы смогли установить благодаря реализации дальних бросков. Баскетболисты УНИКСа нанесли 19 точных трехочковых бросков и добились победы, установив новый рекорд Еврокубка по количеству попаданий в кольцо из-за дуги.

Самым результативным игроком в составе казанцев стал Айзея Кэнаан, набравший 18 очков. Джон Браун добавил в копилку УНИКСа 10 подборов и 5 перехватов мяча.

Ответная игра серии до двух побед одной из команд пройдет 25 марта в Краснодаре.

В полуфинале российскую команду ожидает победитель пары «Виртус» (Италия) — «Ховентут» (Испания).

Подробнее о четвертьфинальном матче в Казани читайте в материале «Реального времени».

СпортБаскетбол
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