УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/4 финала Еврокубка
УНИКС обыграл дома краснодарскую команду «Локомотив-Кубань» (94:88) в первом матче 1/4 финала Еврокубка по баскетболу.
Решающий задел казанцы смогли установить благодаря реализации дальних бросков. Баскетболисты УНИКСа нанесли 19 точных трехочковых бросков и добились победы, установив новый рекорд Еврокубка по количеству попаданий в кольцо из-за дуги.
Самым результативным игроком в составе казанцев стал Айзея Кэнаан, набравший 18 очков. Джон Браун добавил в копилку УНИКСа 10 подборов и 5 перехватов мяча.
Ответная игра серии до двух побед одной из команд пройдет 25 марта в Краснодаре.
В полуфинале российскую команду ожидает победитель пары «Виртус» (Италия) — «Ховентут» (Испания).
Подробнее о четвертьфинальном матче в Казани читайте в материале «Реального времени».
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