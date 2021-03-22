«Это была просто дикая игра»: Прифтис — о четвертьфинале Еврокубка УНИКС — «Локомотив-Кубань»

Главные тренеры казанского УНИКСа и краснодарского «Локомотив-Кубань» Димитрис Прифтис и Евгений Пашутин подвели итоги первого поединка между командами в рамках четвертьфинала Кубка Европы.

Греческий наставник УНИКСа рассказал о сложностях, возникших перед ответным поединком.



— Это была очень дикая игра. Обе команды очень конкурентоспособны. Но это только первый шаг, впереди еще ответная игра. В некоторых моментах мы должны лучше защищаться, контролировать трехочковые и двухочковые броски, сегодня было просто невероятное количество двухочковых. Сегодня для нас был хороший вечер, и мы забросили много трехочковых.

Конечно для нас является проблемой, что у нас многие игроки получили травмы и будут пропускать ответный матч. Завтра мы будем смотреть видеоразбор игры и вылетаем в Краснодар.

Очень сложная, конечно, была игра, особенно в исполнении Госса. Я думаю, перед ответным матчем мы должны разобрать его игру и провести хорошую работу против него, — подвел итог игры Димитрис Прифтис.

Наставник «Локомотива-Кубани» Евгений Пашутин признался, что его бывшая команда сегодня сыграла так, как он и ожидал. Однако справиться с легионерами УНИКСа его нынешней команде не удалось.

— УНИКС показал ту игру, которую от них ждали, было много физического контакта — они играют очень жестко и агрессивно, высокий процент трехочковых. Так и случилось. Сегодня и Канаан, и Смит, и Холанд себя показали. Все трое, весь периметр. Они забросили много тяжелых бросков, но было много и бросков открытых. Наша задача: больше минимизировать их открытые броски, играть один на один, играть в контакт, чтобы было как можно с бо́льшим сопротивлением.

Ответный матч пройдет в Краснодаре 25 марта в Краснодаре. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.