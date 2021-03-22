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Лавров сфотографировался в маске с надписью FCKNG QRNTN в Китае

15:15, 22.03.2021
Лавров сфотографировался в маске с надписью FCKNG QRNTN в Китае
Фото: скриншот

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сфотографировался в маске с надписью FCKNG QRNTN во время визита в округ Гуйлинь в Китае, сообщает «РИА Новости».

Маску с шутливой надписью главе МИД РФ накануне подарили журналисты на его день рождения. Сегодня Лавров должен встретиться с коллегой Ван И. Переговоры продолжатся завтра, после этого министр отправится в Южную Корею.

Юмор министра в своем Telegram высоко оценил журналист Дмитрий Киселев.

Маргарита Головатенко
Общество
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