Лавров сфотографировался в маске с надписью FCKNG QRNTN в Китае

Фото: скриншот

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сфотографировался в маске с надписью FCKNG QRNTN во время визита в округ Гуйлинь в Китае, сообщает «РИА Новости».



Маску с шутливой надписью главе МИД РФ накануне подарили журналисты на его день рождения. Сегодня Лавров должен встретиться с коллегой Ван И. Переговоры продолжатся завтра, после этого министр отправится в Южную Корею.

Юмор министра в своем Telegram высоко оценил журналист Дмитрий Киселев.

Маргарита Головатенко