Совет ЕС утвердил санкции против 11 человек, в список входят россияне

Совет ЕС утвердил санкции против 11 человек. В список входят представители России, Ливии и Китая, по мнению ЕС, причастные к нарушению прав человека.

«Черный список утвержден. В него входят 11 человек, включая граждан России, Китая и Ливии», — передает ТАСС данные источника в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

Данных о том, кто именно вошел в санкционный список, пока нет.

Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предложил разработать новый план действий в отношениях с Москвой.



Ольга Плешкова