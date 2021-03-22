В Казани оглашают обвинение экс-замглаве Росреестра по РТ по делу об аферах на 47 млн рублей

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Приволжском райсуде Казани началось оглашение многотомного обвинения по делу о фальсификациях и аферах с отчуждением 13 муниципальных участков и квартир в Казани. Среди восьмерки подсудимых — бывшая замглавы управления Росреестра по Татарстану Ада Зайдуллина, вину она не признает, как и большая часть фигурантов этого дела, передает журналист «Реального времени».



Именно с обвинения Зайдуллиной начала уголовные чтения гособвинитель по делу Надежда Никитина. Не исключено, что завершить оглашение сегодня не удастся.

Перед этим новый защитник подсудимой Ларисы Васильевой попросила предоставить ей в будущем два месяца на ознакомление с 60 томами дела. Суд дал понять, что на такой длительной срок защитнику рассчитывать не стоит.

По версии обвинения, начиная с 2012 года группа мошенников в связке с действующими и бывшими сотрудниками БТИ и Росреестра занималась уводом объектов КЗИО исполкома Казани путем подделки правоустанавливающих документов и их вкладки в инвентарные дела с последующей регистрацией.

Из восьмерки подсудимых вину также не признают глава казанского риелторского агентства «Азбука жилья», замдиректора МУП «Центральная коммунальная служба» города Кирова Михаил Мартыненко и бывший замначальника отдела управления Росреестра по РТ Светлана Рахматуллина.

О малоизвестных деталях дела и претензиях в адрес бывшего ВИП-регистратора Татарстана — в материале «Реального времени».