Стало известно, какие улицы Казани отчистят от снега сегодня

Сегодня в Казани на уборку улиц выйдут 338 дорожных рабочих и 259 единиц специальной техники. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

По планам коммунальных служб, вывоз снега будет проходить с участков улиц: 25 Октября, Амирхана, Баумана, Воровского, Гоголя, Груздева, Давыдова, Декабристов, Железнодорожников, Завойского, Зинина, Зорге, Ильича, Короленко, Красной Позиции, Кремлевской, Лаврентьева, Патриса Лумумбы, Маяковской, Назарбаева, Начальной, Петербургской, Портовой, Правды, Родины, Тинчурина, Сибгата Хакима, Халтурина, Чапаева, Чуйкова, а также Мамадышского и Оренбургского трактов, проспекта Победы, Фермского шоссе и других.

Фото: kzn.ru

Всего за сутки было вывезено 3,1 тысячи тонн снега. В уборке задействовали 419 единиц спецтехники и 263 дорожного рабочего.

Ранее Гидрометцентр Татарстана сообщал, что 22 марта в республике местами ожидается метель с ухудшением видимости до 1-2 км. Также синоптики прогнозируют на территории республики сильный ветер порывами до 15 м/с.



Ольга Плешкова