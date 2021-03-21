В центре Казани из-за пожара в ГУМе перекрыли улицы — фото
В центре Казани из-за пожара в ГУМе перекрыли улицы, об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы. Движение ограничено по улице Университетская и по улице Профсоюзная от улицы Пушкина.
Очевидцы также сообщили, что дым из здания прекратился.
В ГУ МЧС РФ по Татарстану сообщили, что при вскрытии кровли и обследовании чердачного помещения казанского ГУМа пожарные установили, что наблюдается угроза распространения огня по деревянным перекрытиям на площади до 200 кв. метров.
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