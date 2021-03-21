МЧС: в чердачном помещении ГУМа наблюдается угроза распространения огня по деревянным перекрытиям

Фото: Максим Платонов

При вскрытии кровли и обследовании чердачного помещения казанского ГУМа пожарные установили, что наблюдается угроза распространения огня по деревянным перекрытиям на площади до 200 кв. метров.

Силы и средства пожарной охраны работают по 2 номеру сложности пожара. Развернут оперативный штаб, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану. К ликвидации последствий пожара привлечены 59 человек и 20 единиц техники.



Фото: Максим Платонов

В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре в здании кафе «По чесноку», расположенном в ГУМе, поступило в 12:50. По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение кровли и утеплителя в наружной стене на площади 60 кв. метров.