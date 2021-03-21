В Казани спасатели эвакуировали с Волги рыбака, у которого случился инсульт

Фото: пресс-служба МЧС по Татарстану.

В Татарстане спасатели эвакуировали рыбака, у которого произошел инсульт и парализовало правую сторону тела. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Случай произошел на на льду реки Волга напротив поселка Старое Аракчино Кировского района Казани и поселка Печищи Верхнеуслонского района. Спасателям сообщили, что мужчину необходимо доставить на берег, у него произошел инсульт, парализовало правую сторону тела.

Спасатели на снегоходе добрались к пострадавшему. Обнаружив мужчину, спасатели оказали ему доврачебную помощь и на буксируемых санях довезли до кареты скорой помощи. Разговаривать пострадавший не мог, при себе у него не было документов, свои данные не мог предоставить. Медики доставили его в 7 городскую больницу.

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Ольга Плешкова