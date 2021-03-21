В Казани после пожара госпитализировали пенсионера
В Приволжском районе Казани вчера вечером пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера. С диагнозом отравление продуктами горения средней степени тяжести направлен в седьмую горбольницу.
По сообщению ГУ МЧС РФ по РТ, происходило горение вещей на балконе квартиры пятого этажа девятиэтажного многоквартирного дома. Пожар потушен до прибытия пожарных подразделений, однако пожилой мужчина успел надышаться дымом.
Ранее в Альметьевске спасатели сняли с карниза 83-летнюю женщину.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым