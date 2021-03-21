В России 2,4 млрд рублей направят на восстановление 1,2 млн гектаров лесов

В России в рамках нацпроекта «Экология» в 2021 году планируется восстановить 1,2 млн гектаров лесов. Об этом сообщает пресс-служба Рослесинфорга.

Лесовосстановление охватит территорию всей страны, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Ненецкого автономного округа. В основном саженцы высадят в Иркутской, Вологодской, Архангельской областях, Красноярском и Хабаровском краях.

«Сеянцы будущих деревьев высадят на площади 240,2 тыс. га, то есть засеют территорию на 23% больше, чем в 2020 году (193 тыс. га). Для проведения мероприятий по лесовосстановлению будут использованы преимущественно сеянцы хозяйственно ценных хвойных пород — сосны и ели», — передает сообщение ведомства ТАСС.

Общий объем финансирования мероприятий составит 2,4 млрд рублей.



Ольга Плешкова