Украинцы получат экономические паспорта для распределения денег от добычи недр

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что скоро в стране введут так называемый экономический паспорт. Дети, рожденные на Украине, будут получать по этому паспорту средства от пользования и добычи недр. Они будут копиться на банковском счете, а по достижении совершеннолетия их можно будет потратить на высшее образование (но на территории Украины).

Таким образом Зеленский собирается выполнить свое предвыборное обещание, которое стояло в его программе. Через год Рада зарегистрировала соответствующий законопроект, но до сих пор его еще не рассматривали.

В этом документе планировалось создать так называемый фонд будущего, в котором должны были собираться 1% от продажи всех полезных ископаемых. И все украинцы, рожденные после 1 января 2021 года, должны были иметь право на получение средств из этого фонда. Теперь Зеленский объявил, что скоро «лед должен тронуться» — и фактически официально анонсировал введение экономических паспортов в стране.