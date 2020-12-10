Мишустин пообещал упростить получение вычета за покупку квартиры в ипотеку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что правительство упростит процедуру получения налогового вычета при покупке жилья в ипотеку. Теперь для этого потребуется только заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика.

«Это избавит человека от необходимости документально подтверждать свое право. Все сделает автоматизированная система Федеральной налоговой службы, она обработает информацию, обратившись к необходимым источникам», — заявил премьер-министр на заседании правительства.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Кабмин одобрил соответствующий законопроект.

Напомним, россияне могут вернуть 13% подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов.

Ранее «Реальное время» составляло подробную инструкцию по получению налогового вычета.