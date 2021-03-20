Baza: в Москве экс-баскетболиста УНИКСа Никиту Шабалкина сбила машина
В Москве таксист сбил российского баскетболиста, экс-игрока казанского УНИКСа Никиту Шабалкина. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
Известно, что пострадавший переходил дорогу недалеко от пешеходного перехода, но не успел — загорелся красный сигнал светофора. Это вызвало недовольство водителя такси, что привело к словесному конфликту с Шабалкиным.
В результате таксист сбил баскетболиста и провез его на капоте своей машины примерно 15 метров. Полиция устанавливает личность водителя такси. Пострадавшего осматривают врачи.
Шабалкин покинул УНИКС в 2013 году по взаимной договоренности сторон.
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