В Елабужской ЦРБ появился новый аппарат УЗИ, способный выявлять патологии на ранних стадиях

Фото: городелабуга.рф

В Елабужской центральной районной больнице местные жители могут пройти обследование сердечно-сосудистой системы и внутренних органов с помощью нового аппарата для ультразвуковых исследований.

Медицинское устройство может обнаружить в организме человека патологии на ранних стадиях. Аппарат будут применять для обследования как больных пациентов, так и на плановых медосмотрах, сообщается на официальном сайте ОМС Елабужского района РТ.

Новый аппарат УЗИ был приобретен для больницы за счет средств местного бюджета по инициативе главы муниципалитета Рустем Нуриев. В Елабужской ЦРБ также имеется переносной аппарат для ультразвуковых исследований. Его используют в приемном покое для исследования острых патологий и в стационарном отделении для обследования нетранспортабельных пациентов.

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Татьяна Демина