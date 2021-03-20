В Измайловском кремле в Москве произошел пожар

В Москве в Измайловском кремле произошел пожар, на данный момент его ликвидировали. По данным МЧС, горели личные вещи, мебель и отделка.

Площадь горения составила 20 кв. метров, пишет ТАСС. В 15.44 пожар локализовали, а в 15.55 полностью потушили. Никто в результате происшествия не пострадал.

Возгорание произошло на первом этаже разноуровневого деревянного здания. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Людей из соседних помещений перед тушением эвакуировали.

Отмечается, что в сентябре 2019 года пожар случился на первом этаже шестиэтажного здания «Вернисаж» Измайловского кремля.

Татьяна Демина