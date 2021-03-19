В 2020 году татарстанцы направили на благотворительность через сайт госуслуг РТ почти 11 млн рублей

Фото: Роман Хасаев

В прошлом году жители Татарстана через портал госуслуг РТ пожертвовали на благотворительность 10,8 млн рублей. Для сравнения, в 2019 году эта сумма составила 3,7 млн рублей.

Всего в 2020 году татарстанцы сделали в благотворительные фонды около 14 тысяч взносов, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана. Средства направлены в 22 организации, среди которых социальные проекты и благотворительные фонды.

По данным ведомства, в январе-феврале текущего года жители республики сделали уже более 2,5 тысяч пожертвований на общую сумму в 1,5 млн рублей.

В Минцифры РТ напомнили, что направить деньги на благотворительность через портал госуслуг Татарстана во вкладке «Благотворительные платежи». Это можно сделать как анонимно, так и публично.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, что большую часть благотворительных средств жители Татарстана в прошлом году внесли за первые девять месяцев — примерно 8,8 млн рублей.



Татьяна Демина