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В пятницу в Казани образовались 8-балльные пробки

17:40, 19.03.2021
В пятницу в Казани образовались 8-балльные пробки
Фото: скриншот

В Казани в пятницу вечером пробки достигли 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.40.

Огромный затор образовался от Мамадышского тракта до Николая Ершова. Движение затруднено на проспекте Победы, улице Мира, Павлюхина, Пушкина, в Щербаковском переулке.

Также пробки образовались на улицах Петра Витера, Копылова, Тэцевской, Олега Кошевого, на Горьковском шоссе.

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