Новости экономики

17:09 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Глава Центробанка объяснила повышение ключевой ставки

16:34, 19.03.2021
Глава Центробанка объяснила повышение ключевой ставки
Фото: cbr.ru

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила решение повысить ключевую ставку. По ее словам, так Центробанк пытается справиться с ростом инфляции.

— Спрос был дезинфляционным в 2020 году, сейчас он стал проинфляционным. Эпидемиологическая ситуация улучшается, ограничения снимаются, люди делают покупки, которые ранее откладывали: покупают бытовую технику, товары для ремонта, тратят на развлечения и поездки. К тому же средства, которые ранее [до эпидемических запретов] тратились на внешний туризм, расходуются сегодня также внутри страны. Спрос уверенно восстанавливается, а на восстановление предложения требуется больше времени. Цепочку поставок не просто восстановить, предприятиям нужно время для подстраивания к повышенному спросу на товары. Сектор внутреннего туризма — яркий пример: все произошло быстро и неожиданно, туристическая инфраструктура была не готова, — объяснила Эльвира Набиуллина.

Сегодня Центральный банк РФ впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку, на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых.

ЭкономикаБанки
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок