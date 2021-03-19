Глава Центробанка объяснила повышение ключевой ставки

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила решение повысить ключевую ставку. По ее словам, так Центробанк пытается справиться с ростом инфляции.

— Спрос был дезинфляционным в 2020 году, сейчас он стал проинфляционным. Эпидемиологическая ситуация улучшается, ограничения снимаются, люди делают покупки, которые ранее откладывали: покупают бытовую технику, товары для ремонта, тратят на развлечения и поездки. К тому же средства, которые ранее [до эпидемических запретов] тратились на внешний туризм, расходуются сегодня также внутри страны. Спрос уверенно восстанавливается, а на восстановление предложения требуется больше времени. Цепочку поставок не просто восстановить, предприятиям нужно время для подстраивания к повышенному спросу на товары. Сектор внутреннего туризма — яркий пример: все произошло быстро и неожиданно, туристическая инфраструктура была не готова, — объяснила Эльвира Набиуллина.

Сегодня Центральный банк РФ впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку, на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых.