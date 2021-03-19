ЦБ впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку до 4,5% годовых

Центральный банк РФ впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку. Об этом сообщили в ЦБ.



Ключевую ставку повысили на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых. Это первое ужесточение денежно-кредитной политики в России с конца 2018 года. Тогда ставку повысили тоже на 0,25 процентного пункта.

Ранее глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик заявил, что на ближайшем заседании Банк России может повысить ключевую ставку до 4,5%. На данный момент она составляет 4,25%. По словам эксперта, повышение регулятором ставок существенно не скажется на экономической активности в условиях восстановления роста российской и мировой экономики.

