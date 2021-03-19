Максим Шевченко будет баллотироваться в Госдуму

Политик и журналист Максим Шевченко собирается баллотироваться в Государственную Думу РФ самовыдвиженцем. Об этом сообщили РИА Новости.

Он отметил, что будет выдвигаться в 208 округе. Это центральный округ Москвы. Единый день голосования в России пройдет 19 сентября. «Реальному времени» связаться с Шевченко не удалось.

Ранее сообщалось, что пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, ставший известным после того, как посадил лайнер в кукурузном поле, отказался сотрудничать с партией «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму.