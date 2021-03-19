Выпускница КНИТУ-КХТИ стала участницей нового шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ

Выпускница КНИТУ-КХТИ Аделина Минибаева стала участницей нового шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ. Об этом сообщается в Instagram вуза.

В шоу знаменитости угадывают, кто из участников обладает голосом и слухом, а кому просто нравится петь. В одном из выпусков Баста, Егор Крид и Даня Милохин пытались отгадать, является ли Аделина вокалисткой или нет. Они сделали ставку на то, что девушка — певица, а та в ответ исполнила номер с пародией на Бритни Спирс.

После окончания КНИТУ Аделина прошла обучение в ГИТИСе, сейчас преподает вокал детям.

Также стало известно, что еще один татарстанец принял участие в шоу на ТНТ. Константин Бутусов из альметьевской команды КВН «Сборная «Татнефти» стал новым резидентом шоу Comedy Club.



Татьяна Леухина