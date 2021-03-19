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США и Китай обвинили друг друга в нарушении протокола в Анкоридже

08:41, 19.03.2021
США и Китай обвинили друг друга в нарушении протокола в Анкоридже
Фото: pixabay.com

Представитель вашингтонской администрации высокого ранга заявил, что китайская делегация на встрече высокого уровня Анкоридже (штат Аляска) нарушила протокол переговоров, превысила время выступления и «играла на публику». Администрация США заявила, что до этого была договоренность о двухминутных заявлениях со стороны каждого чиновника. Об этом сообщает Politico.

На встрече со стороны США присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Со стороны Китая — глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел Ван И.

Блинкен упомянул в негативном ключе действия Китая в Гонконге, Синьцзяне и Тайване и кибератаки на США. Ян Цзечи же ответил, что в Америке нарушаются права человека, а чернокожих американцев «убивают».

Центральное телевидение Китая со ссылкой на представителя делегации КНР на переговорах сообщило, что в КНР обвинения Вашингтона так же расценили как нарушение протокола и назвали обвинения США в адрес внешней и внутренней политики Китая безосновательными, провоцирующими конфликт: «Это также не соответствует дипломатическому протоколу. Китайская сторона резко ответила на это».

Фото: pixabay.com
Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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