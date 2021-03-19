Казанские ученые рассказали, как глобальное потепление скажется на Татарстане

Ученые Казанского федерального университета рассказали, как глобальное потепление может отразиться на Татарстане. В частности, увеличение продолжительности теплого времени приведет к постепенному сокращению водных ресурсов республики.

«... во время засухи 2010 года уровень воды в Волге упал на 4 метра. Мы думаем, что водоемов у нас много. Но это не совсем так», — обратила внимание заведующая кафедрой природообустройства и водопользования института управления, экономики и финансов КФУ Нафиса Мингазова. Она добавила, что 40 лет назад в Татарстана насчитывалось около 10,5 тысяч, сейчас их число составляет лишь более 8 тысяч.

Заведующая кафедрой ботаники и физиологии растений института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ольга Тимофеева спрогнозировала, что потепление приведет к «буйному росту растительности», так как в воздухе повысится содержание углекислого газа, что создаст парниковый эффект и усилит фотосинтез.

Доцент кафедры зоологии и общей биологии института фундаментальной медицины и биологии Николай Шулаев предупредил, что потепление скажется на фауне республике. В качестве примера он привел появление на территории Татарстана богомолов, которые здесь не встречались в прошлом веке.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, китайские ученые спрогнозировали, что к 2100 году Россию и другие страны Северного полушария ждут климатические изменения катастрофического характера: в среднем в период с 1952 по 2011 год лето увеличилось с 78 до 95 дней, а зима сократилась с 76 до 73 дней. При сохранении таких темпов, зима через 80 лет будет длиться всего 2 месяца в году.

Татьяна Демина