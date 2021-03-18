В Казани начали изучать предрасположенность детей к определенным видам спорта
В Казани начали изучить предрасположенность детей к определенным видам спорта. Бесплатную диагностику на основе современных технологий проводят на базе учебно-диагностического центра Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.
«Первыми тестирование пройдут воспитанники детско-юношеских спортивных школ в возрасте 14—16 лет по шести видам спорта: легкая атлетика, плавание, лыжные гонки, спортивная борьба, дзюдо и бокс», — сообщается на сайте мэрии Казани.
Диагностику юных спортсменов планируется проводить три раза в год. Она помогает обнаружить слабые точки, которые не может выявить тренер, рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.
Ранее сообщалось, что учебный центр ПГАФКСиТ планируют превратить в научно-исследовательский институт спортивной медицины.
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