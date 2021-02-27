В Татарстане учебный центр Поволжской академии спорта планируют превратить в НИИ спортивной медицины

В Татарстане одно из подразделений Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма планируют перепрофилировать в научно-исследовательский институт спортивной медицины. Об этом в интервью Андрею Кузьмину рассказал и. о. ректора академии Рафис Бурганов.

По его словам, уже ведутся переговоры со специалистами по всей стране. Руководство вуза будет выстраивать работу с учеными в сетевом формате, чтобы они могли совместно работать над решением поставленных задач и взаимодействовать друг с другом, в том числе и удаленно.

— Мы укрепим учебный центр сотрудничеством с учеными в стране и мире. А затем уже на организационном уровне преобразуем его в научно-исследовательский институт, — приводит слова Бурганова пресс-служба Минобрнауки РТ.

Реорганизацию планируется провести в течение года.

В 2019 году в Татарстане обсуждалась инициатива открытия межрегионального центра Высшей школы тренеров по футболу в Казани на базе Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма (ПГАФКСиТ). Курировать работу центра подготовки был намерен Российский футбольный союз (РФС).

Татьяна Леухина