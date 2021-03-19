Сегодня в Татарстане ожидается +2°С, мокрый снег и гололедица
В пятницу, 19 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой снег, мокрый снег, утром — туман. На дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит +2..-3 градуса. В Казани прогнозируется от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от +1°С до -3°С.
Накануне Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз погоды на предстоящие выходные.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым