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Сегодня в Татарстане ожидается +2°С, мокрый снег и гололедица

05:30, 19.03.2021
Сегодня в Татарстане ожидается +2°С, мокрый снег и гололедица
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 19 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой снег, мокрый снег, утром — туман. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +2..-3 градуса. В Казани прогнозируется от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от +1°С до -3°С.

Накануне Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз погоды на предстоящие выходные.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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