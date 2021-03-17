Новости общества

00:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане родители выпускников написали ЕГЭ

23:54, 17.03.2021
В Татарстане родители выпускников написали ЕГЭ
Фото: mon.tatarstan.ru

В Татарстане в пятый раз прошла всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В ней приняли участие родители выпускников, а также татарстанские политики, спортсмены и деятели культуры.

«Цель этого мероприятия — показать школьникам и самим родителям, каким образом проходит подготовка к сдаче ЕГЭ и как устроена эта система», — рассказал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, который также принял участие в акции.

Он обратил внимание, что ЕГЭ для родителей прошло с соблюдением требований Роспотребнадзора: термометрией и масочным режимом, сообщается на сайте Минобрнауки РТ.

Ранее Хадиуллин напомнил, что выпускникам 11 классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственные выпускные экзамены по двум предметам: по русскому языку и по математике, что является основанием для получения аттестата о среднем образовании.

В Минобрнауки РТ также сообщили, что в основной период проведения ЕГЭ планируется задействовать 83 пункта проведения экзаменов во всех муниципальных образованиях Татарстана.

Татьяна Демина
ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем