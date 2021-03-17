В Татарстане родители выпускников написали ЕГЭ

В Татарстане в пятый раз прошла всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В ней приняли участие родители выпускников, а также татарстанские политики, спортсмены и деятели культуры.

«Цель этого мероприятия — показать школьникам и самим родителям, каким образом проходит подготовка к сдаче ЕГЭ и как устроена эта система», — рассказал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, который также принял участие в акции.

Он обратил внимание, что ЕГЭ для родителей прошло с соблюдением требований Роспотребнадзора: термометрией и масочным режимом, сообщается на сайте Минобрнауки РТ.

Ранее Хадиуллин напомнил, что выпускникам 11 классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственные выпускные экзамены по двум предметам: по русскому языку и по математике, что является основанием для получения аттестата о среднем образовании.

В Минобрнауки РТ также сообщили, что в основной период проведения ЕГЭ планируется задействовать 83 пункта проведения экзаменов во всех муниципальных образованиях Татарстана.

Татьяна Демина