«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф

«Ак Барс» дома обыграл уфимский «Салават Юлаев» (4:1) в первом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы первыми открыли счет в середине первого периода, когда Патрис Кормье подправил дальний выстрел Альберта Яруллина.

Защитник «Ак Барса» записал себе второй ассист в матче в эпизоде со второй шайбой. На этот раз Михаил Глухов оказался самым расторопным на пятачке уфимцев. В следующей же атаке Владислав Картаев сократил отставание. Но спустя 3 минуты Дмитрий Воронков, а потом Найджел Доус забросили по голу и заставили тренера гостей сменить голкипера.

Вышедший на лед Даниил Тарасов справился со всеми бросками «Ак Барса» по своим воротам, а «Салават Юлаев» не реализовал собственные моменты в чужой зоне. Благодаря этому казанцы добыли первую победу в полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.

19 марта команды проведут вторую игру в Казани, после чего переедут в Уфу.

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Голы:

1:0 — 10:26, Кормье (Яруллин, Песонен);

2:0 — 23:09, Глухов (Яруллин, Лукоянов);

2:1 — 23:35, Картаев (Солодухин, Лисовец);

3:1 — 26:05, Воронков (Педан);

4:1 — 29:11, Доус (Да Коста, Педан);

Счет в серии: 1:0.

