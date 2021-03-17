В Елабуге на ремонт школы №9 потратят почти 37 млн рублей

В Елабуге на капитальный ремонт общеобразовательной школы №9 потратят 36,4 млн рублей: 26,4 млн рублей из них направило правительство республик, остальные деньги выделили из местного бюджета.

Планируется отремонтировать крышу здания, заменить оконные блоки. Обновят индивидуальный тепловой пункт и устройство фасада, сообщается на сайте Минобрнауки РТ. Ремонтные работы осуществят в связи с предписанием надзорных органов.

Фото: realnoevremya.ru

Всего в текущем году в Елабужском районе по республиканской программе планируется отремонтировать 30 объектов, в том числе несколько сельских школ и детских садов.



Ранее главное инвестиционно-строительное управление Татарстана разместило тендер на ремонт функциональных зон в республиканских школах. На эти цели из бюджета выделят 107,6 млн рублей.



Татьяна Демина