На ремонт функциональных зон в школах в Татарстане потратят более 107 млн рублей

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана разместило тендер на ремонт функциональных зон в республиканских школах. На эти цели из бюджета выделят 107,6 млн рублей.



В числе образовательных учреждений есть две казанские школы для детей с ограниченными возможностями здоровья — на ул. Халезова, 24 и ул. Артельной, 10. На них власти потратят по миллиону рублей.

Также адаптации для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения подлежат четыре организации — одна общеобразовательная школа и три детских сада. На них выделено от 581,4 тыс. рублей до 4,3 млн рублей.

В большинстве образовательных организаций ремонт выполняется по нацпроекту «Образование» в рамках федерального проекта «Современная школа». Подать заявку можно до 24 февраля.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в феврале ГИСУ Татарстана начало поиск подрядчиков на первые крупные стройки социальных объектов 2021 года. Так, ведомство уже разместило тендеры на строительство дошкольных учреждений в Казани и Набережных Челнах на общую сумму около 1,9 млрд рублей. Все эти учреждения появятся в крупных жилых массивах на периферии городов, которые часто испытывают нехватку мест в детсадах и школах.

Маргарита Головатенко