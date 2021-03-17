Суд арестовал главу трех спортивных федераций Власенко до 16 мая

Суд арестовал главу федераций водного поло, прыжков в воду и синхронного плавания, члена исполкома Олимпийского комитета России Алексея Власенко до 16 мая по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

«Суд избрал в отношении Власенко меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.

Фото: realnoevremya.ru

Главе трех спортивных федераций России инкриминируют мошенничество в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ: мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В ноябре прошлого года Власенко был переизбран на посты президента всех трех ранее возглавляемых спортивных федераций.