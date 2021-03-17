СК просит арестовать президента трех спортивных федераций Власенко
Следственный комитет России (СК РФ) просит арестовать президента Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России Алексея Власенко по делу о мошенничестве. Соответствующее ходатайство было отправлено в Басманный суд Москвы.
Следователи просят избрать в отношении Власенко меры пресечения в виде заключения под стражу.
Функционер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ): мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.
Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Власенко также является членом Олимпийского комитета России (ОКР). В ноябре прошлого года он был переизбран на посты президента всех трех ранее возглавляемых спортивных федераций.
В августе прошлого года Власенко побывал на встрече казанского «Синтеза» с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.СпортВодные виды спортаОбщество
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