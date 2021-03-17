СК просит арестовать президента трех спортивных федераций Власенко

Следственный комитет России (СК РФ) просит арестовать президента Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России Алексея Власенко по делу о мошенничестве. Соответствующее ходатайство было отправлено в Басманный суд Москвы.

Следователи просят избрать в отношении Власенко меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: realnoevremya.ru

Функционер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ): мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Власенко также является членом Олимпийского комитета России (ОКР). В ноябре прошлого года он был переизбран на посты президента всех трех ранее возглавляемых спортивных федераций.

В августе прошлого года Власенко побывал на встрече казанского «Синтеза» с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.